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Трамп высказался за хорошие отношения с Россией

Также американский лидер отметил, что всегда выключает телевизор, когда демократы говорят о "сговоре США с РФ".

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Фото © ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп высказался за налаживание отношений с Россией.

Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что хорошо, — отметил глава Белого дома на встрече со своими сторонниками в штате Пенсильвания, трансляцию которой вели американские новостные каналы.

Лидер США вновь упрекнул демократов, что они постоянно говорят о России, но молчат про Китай. Трамп назвал своих политических оппонентов "настоящими маньяками" и добавил, что выключает телевизор, когда представители Демократической партии обсуждают "сговор Вашингтона с Москвой".

В Госдепе предупредили об ухудшении отношений с РФ в случае силового вмешательства в Белоруссии

Вашингтон продолжает обсуждать ситуацию не только с Москвой, но и с Минском и другими европейскими странами.

Также глава Белого дома отметил, что "ладить со странами — это хорошо".

Ранее Трамп проигнорировал союзников и отметил только вклад США в победу во Второй мировой войне.

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