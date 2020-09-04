Трамп высказался за хорошие отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп высказался за налаживание отношений с Россией.
— Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что хорошо, — отметил глава Белого дома на встрече со своими сторонниками в штате Пенсильвания, трансляцию которой вели американские новостные каналы.
Лидер США вновь упрекнул демократов, что они постоянно говорят о России, но молчат про Китай. Трамп назвал своих политических оппонентов "настоящими маньяками" и добавил, что выключает телевизор, когда представители Демократической партии обсуждают "сговор Вашингтона с Москвой".
В Госдепе предупредили об ухудшении отношений с РФ в случае силового вмешательства в БелоруссииВашингтон продолжает обсуждать ситуацию не только с Москвой, но и с Минском и другими европейскими странами.
Также глава Белого дома отметил, что "ладить со странами — это хорошо".
Ранее Трамп проигнорировал союзников и отметил только вклад США в победу во Второй мировой войне.