Трамп высказался за хорошие отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп высказался за налаживание отношений с Россией.

— Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что хорошо, — отметил глава Белого дома на встрече со своими сторонниками в штате Пенсильвания, трансляцию которой вели американские новостные каналы.

Лидер США вновь упрекнул демократов, что они постоянно говорят о России, но молчат про Китай. Трамп назвал своих политических оппонентов "настоящими маньяками" и добавил, что выключает телевизор, когда представители Демократической партии обсуждают "сговор Вашингтона с Москвой".

Также глава Белого дома отметил, что "ладить со странами — это хорошо".