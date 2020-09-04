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Эксперт развеял главный миф о плавленом сыре

Тем не менее на полках магазинов можно встретиться с некачественной продукцией.

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Известный миф о том, что плавленый сыр производится из отходов при создании обычного сыра, не соответствует действительности. Об этом рассказал специалист молочного рынка, председатель правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза Андрей Даниленко.

Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или что в его составе используется брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки, — приводит его слова радио Sputnik.

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По его словам, он очень популярен в Японии и Китае.

При этом эксперт не стал исключать того факта, что некоторые участники рынка могут обманывать покупателей, но это выявляется на экспертизе.

В магазинах, по словам Даниленко, редко можно встретить некачественный плавленый сыр. Больше вероятность увидеть "сырные продукты" с растительными жирами.

Ранее специалист по органическому земледелию назвал продукты, в которых содержится больше всего токсических веществ.

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