Эксперт развеял главный миф о плавленом сыре

Известный миф о том, что плавленый сыр производится из отходов при создании обычного сыра, не соответствует действительности. Об этом рассказал специалист молочного рынка, председатель правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза Андрей Даниленко.

— Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или что в его составе используется брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки, — приводит его слова радио Sputnik.

При этом эксперт не стал исключать того факта, что некоторые участники рынка могут обманывать покупателей, но это выявляется на экспертизе.

В магазинах, по словам Даниленко, редко можно встретить некачественный плавленый сыр. Больше вероятность увидеть "сырные продукты" с растительными жирами.