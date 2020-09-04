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На Сахалине педиатра обвиняют в смерти двухмесячного ребёнка

Уголовное дело направлено в суд.

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Фото © Pixabay

Заведующего педиатрическим отделением детской больницы Южно-Сахалинска обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Отмечается, что двухмесячный ребёнок поступил в больницу с высокой температурой. После осмотра дежурным врачом малыша направили в педиатрическое отделение. По версии следствия, заведующий проигнорировал рекомендации и не принял необходимых мер по лечению ребёнка, вследствие чего его состояние ухудшилось и произошла остановка дыхания.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Врачу грозит до трёх лет колонии с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет или без такового.

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