Пьяный отец-одиночка избил двухлетнюю дочь в Пензенской области

Пьяный житель Кузнецка Пензенской области избил свою двухлетнюю дочь. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Девочка поступила в Кузнецкую межрайонную детскую больницу 2 сентября. У неё зафиксирована черепно-мозговая травма.

По данным следствия, после смерти матери в 2018 году сёстры-близняшки проживали с отцом 1991 года рождения. На одну из дочерей он и напал 2 сентября.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах, мужчина сам вызвал врачей для ребёнка. Сначала он объяснял травмы тем, что девочка упала на скользком полу, однако потом признался, что бил дочь.

Злоумышленник задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.