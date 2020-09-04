СМИ: Президенту "Барселоны" предъявлено обвинение в коррупции

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу обвиняется в коррупции, сообщает газета El Mundo.

Отмечается, что Бартомеу мог получать долю от сделок, совершаемых от имени клуба. Как утверждает издание, обвинение связано с масштабными репутационными кибератаками на противников президента. В том числе они были направлены на игроков "Барселоны" Лионеля Месси и Жерара Пике. По данным испанских СМИ, заказчиком кампании по дискредитации футболистов выступил сам клуб.

Обвинение полагает, что Бартомеу дал разрешение на оплату кибератак, цена которых в шесть раз превысила рыночную стоимость подобной услуги. Тем не менее клуб отрицает свою причастность к ним.