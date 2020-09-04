СМИ: Президенту "Барселоны" предъявлено обвинение в коррупции

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу обвиняется в коррупции, сообщает газета El Mundo.
Отмечается, что Бартомеу мог получать долю от сделок, совершаемых от имени клуба. Как утверждает издание, обвинение связано с масштабными репутационными кибератаками на противников президента. В том числе они были направлены на игроков "Барселоны" Лионеля Месси и Жерара Пике. По данным испанских СМИ, заказчиком кампании по дискредитации футболистов выступил сам клуб.
Отец Месси и президент "Барселоны" не смогли договориться о продаже игрока на встречеСумма отступных за аргентинца составляет 700 миллионов евро.
Обвинение полагает, что Бартомеу дал разрешение на оплату кибератак, цена которых в шесть раз превысила рыночную стоимость подобной услуги. Тем не менее клуб отрицает свою причастность к ним.
Напомним, из-за разногласий с руководством Лионель Месси объявил о решении покинуть "Барселону". Он может сделать это на правах свободного агента благодаря пункту в контракте. Однако клуб отказался отпускать игрока бесплатно. Главным претендентом на форварда является английский "Манчестер Сити", готовый предложить за него 280 миллионов евро.