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У него был пистолет. Полиция Вашингтона показала кадры гибели афроамериканца с нагрудной камеры офицера

Ранее активисты движения Black Lives Matters пришли к дому мэра американской столицы и потребовали опубликовать видео с нательной камеры.

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Полиция Вашингтона опубликовала запись с нательной камеры офицера, на которой запечатлён момент убийства афроамериканца Диона Кея.

Кадры опровергают версию о том, что сотрудник правопорядка выстрелил Кею в спину, на замедленной съёмке видно, что в руках у убегающего человека есть пистолет. Его изъяли в качестве вещественных доказательств.

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По словам генпрокурора, один из них был обезоружен в момент задержания, а второй был вооружён.

Сотрудники, участвовавшие в задержании, на время расследования отправлены в административные отпуска.

Как только о гибели ещё одного афроамериканца стало известно широкой публике, активисты движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") направились к дому мэра города Мюриэл Баузер и потребовали опубликовать кадры с нательных камер участвовавших в задержании полицейских. При этом некоторые демонстранты угрожали сжечь её дом.

Напомним, по словам шефа полиции американской столицы Питера Ньюсэма, правоохранители прибыли на место, получив сообщение о машине с вооружёнными людьми. Находившиеся в автомобиле бросились бежать, как только полицейские приблизились к ним. При этом один из офицеров применил табельное оружие. Раненый мужчина позже скончался в больнице.

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