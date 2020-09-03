У него был пистолет. Полиция Вашингтона показала кадры гибели афроамериканца с нагрудной камеры офицера

Полиция Вашингтона опубликовала запись с нательной камеры офицера, на которой запечатлён момент убийства афроамериканца Диона Кея.

Кадры опровергают версию о том, что сотрудник правопорядка выстрелил Кею в спину, на замедленной съёмке видно, что в руках у убегающего человека есть пистолет. Его изъяли в качестве вещественных доказательств.

Сотрудники, участвовавшие в задержании, на время расследования отправлены в административные отпуска.

Как только о гибели ещё одного афроамериканца стало известно широкой публике, активисты движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") направились к дому мэра города Мюриэл Баузер и потребовали опубликовать кадры с нательных камер участвовавших в задержании полицейских. При этом некоторые демонстранты угрожали сжечь её дом.