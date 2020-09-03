Полиция Вашингтона опубликовала запись с нательной камеры офицера, на которой запечатлён момент убийства афроамериканца Диона Кея.
Кадры опровергают версию о том, что сотрудник правопорядка выстрелил Кею в спину, на замедленной съёмке видно, что в руках у убегающего человека есть пистолет. Его изъяли в качестве вещественных доказательств.
В США заявили, что нельзя сравнивать смерть Флойда в Миннеаполисе и ранение Блейка в КеношеПо словам генпрокурора, один из них был обезоружен в момент задержания, а второй был вооружён.
Сотрудники, участвовавшие в задержании, на время расследования отправлены в административные отпуска.
Как только о гибели ещё одного афроамериканца стало известно широкой публике, активисты движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") направились к дому мэра города Мюриэл Баузер и потребовали опубликовать кадры с нательных камер участвовавших в задержании полицейских. При этом некоторые демонстранты угрожали сжечь её дом.
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У него был пистолет. Полиция Вашингтона показала кадры гибели афроамериканца с нагрудной камеры офицера
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Напомним, по словам шефа полиции американской столицы Питера Ньюсэма, правоохранители прибыли на место, получив сообщение о машине с вооружёнными людьми. Находившиеся в автомобиле бросились бежать, как только полицейские приблизились к ним. При этом один из офицеров применил табельное оружие. Раненый мужчина позже скончался в больнице.