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Байден встретился с семьёй афроамериканца, расстрелянного полицейскими в Висконсине

Кроме того, политик по телефону пообщался и с самим Блейком.

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Джо Байден. Фото © Instagram / Joe Biden

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден встретился с семьёй афроамериканца Джейкоба Блейка, в которого полицейские выстрелили семь раз, пытаясь его задержать. Об этом сообщает Associated Press.

Встреча проходила в закрытом режиме в аэропорту города Кеноша, штат Висконсин. На ней присутствовали отец и мать Блейка, его брат, сестра и двое юристов.

Кроме того, Байден по телефону пообщался и с самим Блейком, который находится в больнице и парализован ниже пояса.

В США заявили, что нельзя сравнивать смерть Флойда в Миннеаполисе и ранение Блейка в Кеноше

По словам генпрокурора, один из них был обезоружен в момент задержания, а второй был вооружён.

При этом ранее посетивший Кеношу Дональд Трамп не стал встречаться с семьёй Блейка, посчитав неуместным приглашать на встречу юристов.

Напомним, после ранения полицейскими Джейкоба Блейка в Висконсине вспыхнули беспорядки. Было убито два человека, сожжено несколько зданий. Полиция задержала 250 нарушителей правопорядка.

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