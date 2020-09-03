Байден встретился с семьёй афроамериканца, расстрелянного полицейскими в Висконсине

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден встретился с семьёй афроамериканца Джейкоба Блейка, в которого полицейские выстрелили семь раз, пытаясь его задержать. Об этом сообщает Associated Press.
Встреча проходила в закрытом режиме в аэропорту города Кеноша, штат Висконсин. На ней присутствовали отец и мать Блейка, его брат, сестра и двое юристов.
Кроме того, Байден по телефону пообщался и с самим Блейком, который находится в больнице и парализован ниже пояса.
В США заявили, что нельзя сравнивать смерть Флойда в Миннеаполисе и ранение Блейка в КеношеПо словам генпрокурора, один из них был обезоружен в момент задержания, а второй был вооружён.
При этом ранее посетивший Кеношу Дональд Трамп не стал встречаться с семьёй Блейка, посчитав неуместным приглашать на встречу юристов.
Выборы президента США 2020. Главное
Напомним, после ранения полицейскими Джейкоба Блейка в Висконсине вспыхнули беспорядки. Было убито два человека, сожжено несколько зданий. Полиция задержала 250 нарушителей правопорядка.