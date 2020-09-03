Сербия отказалась признавать независимость Косова на переговорах в Вашингтоне

Делегация Сербии отказалась признавать независимость Косова на переговорах в Вашингтоне. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

Политик отметил, что сербам предложили документ из 16 пунктов, который они ранее не видели. Его нельзя было разглашать. В одном из пунктов велась речь об обоюдном признании.

— Я сказал, что такой документ для нас неприемлем, — заявил Вучич в эфире телеканала TV Pink и добавил, что этот вопрос больше не будет объектом обсуждения.

Сербский лидер добавил, что переговоры продолжатся в пятницу. На встрече также обсуждались экономика и инфраструктурные проекты, связывающие Белград и Приштину.

По словам Вучича, в какой-то момент к переговорам подключись дочь президента США Дональда Трампа Иванка и помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

— Не исключаю возможности, что Иванка Трамп посетит нашу страну в ближайшее время. Это было бы очень важно, — заключил глава Сербии.

В свою очередь О'Брайен в "Твиттере" заявил, что Сербия и Косово на переговорах в Вашингтоне добились "реального прогресса".