Сербия отказалась признавать независимость Косова на переговорах в Вашингтоне

Делегация Сербии отказалась признавать независимость Косова на переговорах в Вашингтоне. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.
Политик отметил, что сербам предложили документ из 16 пунктов, который они ранее не видели. Его нельзя было разглашать. В одном из пунктов велась речь об обоюдном признании.
— Я сказал, что такой документ для нас неприемлем, — заявил Вучич в эфире телеканала TV Pink и добавил, что этот вопрос больше не будет объектом обсуждения.
Сербский лидер добавил, что переговоры продолжатся в пятницу. На встрече также обсуждались экономика и инфраструктурные проекты, связывающие Белград и Приштину.
По словам Вучича, в какой-то момент к переговорам подключись дочь президента США Дональда Трампа Иванка и помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
— Не исключаю возможности, что Иванка Трамп посетит нашу страну в ближайшее время. Это было бы очень важно, — заключил глава Сербии.
США пригласили лидеров Сербии и Косова на переговоры в Белый домПланируется, что они пройдут в Вашингтоне 4 сентября.
В свою очередь О'Брайен в "Твиттере" заявил, что Сербия и Косово на переговорах в Вашингтоне добились "реального прогресса".
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