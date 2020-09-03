Более 80% россиян считают себя патриотами

Более 80% жителей России считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

К патриотам себя причислили сразу 82% респондентов. 14% россиян заявили об обратном.

62% участников опроса не видят ничего плохого в том, чтобы вслух называть себя патриотом, а 34% считают это некрасивым и неправильным. 69% респондентов считают, что, не зная истории родины, невозможно быть патриотом, не согласны с ними 26%.

Также опрошенные обозначили свою позицию по поводу службы в армии — 71% не считают патриотами тех, кто старается избежать её, иного мнения придерживается 23%.

Опрос проводился с 31 июля по 2 августа среди граждан страны от 18 лет. Всего в нём приняло участие тысяча человек.