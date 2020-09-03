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"Продолжаю работать". Заразившийся коронавирусом Берлускони рассказал о своём состоянии

83-летний политик ушёл на изоляцию на своей вилле под Миланом.

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Фото © ТАСС / EPA / ANGELO CARCONI

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал, как протекает его болезнь после заражения коронавирусной инфекцией.

Я, как и многие итальянцы, стал жертвой заражения CoViD-19. Серьёзность этого заболевания и опасность, которую оно представляет, я никогда не приуменьшал... Со мной это тоже случилось, — сказал 83-летний Берлускони.

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Ранее о болезни экс-премьера Италии сообщил его лечащий врач.

По словам политика, у него нет температуры и болей. Берлускони отметил, что чувствует себя "достаточно хорошо" и продолжает работать, несмотря на то что изолирован на вилле в Аркоре под Миланом. Экс-премьер активно работает в рамках кампании по подготовке к региональным и частичным административным выборам в стране, которые назначены на 20–21 сентября.

Напомним, тест Берлускони, взятый в связи с его недавним пребыванием на Сардинии, показал положительный результат. Как сообщил лечащий врач политика, болезнь у него протекает бессимптомно.

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