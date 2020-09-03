"Продолжаю работать". Заразившийся коронавирусом Берлускони рассказал о своём состоянии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал, как протекает его болезнь после заражения коронавирусной инфекцией.

— Я, как и многие итальянцы, стал жертвой заражения CoViD-19. Серьёзность этого заболевания и опасность, которую оно представляет, я никогда не приуменьшал... Со мной это тоже случилось, — сказал 83-летний Берлускони.

По словам политика, у него нет температуры и болей. Берлускони отметил, что чувствует себя "достаточно хорошо" и продолжает работать, несмотря на то что изолирован на вилле в Аркоре под Миланом. Экс-премьер активно работает в рамках кампании по подготовке к региональным и частичным административным выборам в стране, которые назначены на 20–21 сентября.