В Московском метрополитене стартовала акция "Синий платочек Победы"

Московский метрополитен совместно с благотворительным фондом "Русская земля" запустил акцию "Синий платочек Победы". На стойках "Живое общение" пассажирам будут раздавать синие платочки — символы международной программы памяти и мира.

"Синий платочек" — международная программа о вкладе женщин в Победу и укрепление мира, в рамках которой на протяжении всего года в России и за рубежом проходят мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и поддержку женщин.