В Московском метрополитене стартовала акция "Синий платочек Победы"

Московский метрополитен совместно с благотворительным фондом "Русская земля" запустил акцию "Синий платочек Победы". На стойках "Живое общение" пассажирам будут раздавать синие платочки — символы международной программы памяти и мира.
Старт акции дала депутат Мосгордумы, учредитель фонда "Русская земля", руководитель программы "Синий платочек" Анна Данилова. В рамках мероприятия ветеранам, труженицам тыла и участникам программы "Синий платочек" подарят тематические карты "Тройка".
Акция началась 3 сентября и продлится до 4-го числа включительно.
"Синий платочек" — международная программа о вкладе женщин в Победу и укрепление мира, в рамках которой на протяжении всего года в России и за рубежом проходят мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и поддержку женщин.
"Голубь мира" взлетел над Петербургом. Более двух тысяч дронов устроили красочное шоу на "Петровском" — видеоОжидается, что достижение будет включено в Книгу рекордов Гиннесса.
Ранее фонд "Русская земля" запустил специальную линию антисептиков с лозунгом "Победили коричневую чуму фашизма, победим и коронавирус". В преддверии Дня Победы защитные средства раздали ветеранам.