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"Голубь мира" взлетел над Петербургом. Более двух тысяч дронов устроили красочное шоу на "Петровском" — видео

Ожидается, что достижение будет включено в Книгу рекордов Гиннесса.

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

2200 дронов устроили красочное шоу на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге в честь 75-летия со дня окончания Второй мировой войны.

Тысячи жителей Северной столицы вышли на набережную Макарова. Сначала дроны выстроились в надпись "2020 год памяти и славы", окрашенную в цвета российского триколора. Затем нарисовали в небе орден Победы, комбата с известной фотографии и "голубя мира". Шоу продолжалось около десяти минут. После его окончания зрители устроили овации.

Сегодня, 3 сентября 2020 года, когда мы отмечаем окончание Второй мировой войны, мы с коллегами решили, что может сделать кое-что интереснее, чем просто фейерверк. Мы стали свидетелями уникального мирового рекорда, — цитирует газета "Петербургский дневник" руководителя исполнительной дирекции года памяти и славы Екатерину Круглову.

Ожидается, что достижение будет включено в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннесса.

Три цвета неба. 300 дронов окрасили ночь в российский триколор

Государственный флаг РФ разворачивали в открытом космосе, водружали на самые высокие точки планеты и устанавливали там, где до этого не ступала нога человека. А теперь наш триколор показали в небе с помощью более чем 300 беспилотников.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с 75-летием Победы во Второй мировой войне.

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