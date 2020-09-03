"Голубь мира" взлетел над Петербургом. Более двух тысяч дронов устроили красочное шоу на "Петровском" — видео

2200 дронов устроили красочное шоу на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге в честь 75-летия со дня окончания Второй мировой войны.
Тысячи жителей Северной столицы вышли на набережную Макарова. Сначала дроны выстроились в надпись "2020 год памяти и славы", окрашенную в цвета российского триколора. Затем нарисовали в небе орден Победы, комбата с известной фотографии и "голубя мира". Шоу продолжалось около десяти минут. После его окончания зрители устроили овации.
— Сегодня, 3 сентября 2020 года, когда мы отмечаем окончание Второй мировой войны, мы с коллегами решили, что может сделать кое-что интереснее, чем просто фейерверк. Мы стали свидетелями уникального мирового рекорда, — цитирует газета "Петербургский дневник" руководителя исполнительной дирекции года памяти и славы Екатерину Круглову.
Ожидается, что достижение будет включено в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннесса.
Три цвета неба. 300 дронов окрасили ночь в российский триколорГосударственный флаг РФ разворачивали в открытом космосе, водружали на самые высокие точки планеты и устанавливали там, где до этого не ступала нога человека. А теперь наш триколор показали в небе с помощью более чем 300 беспилотников.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с 75-летием Победы во Второй мировой войне.