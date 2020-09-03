"Голубь мира" взлетел над Петербургом. Более двух тысяч дронов устроили красочное шоу на "Петровском" — видео

Три цвета неба. 300 дронов окрасили ночь в российский триколор Государственный флаг РФ разворачивали в открытом космосе, водружали на самые высокие точки планеты и устанавливали там, где до этого не ступала нога человека. А теперь наш триколор показали в небе с помощью более чем 300 беспилотников.