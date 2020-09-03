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Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Съёмки "Бэтмена" опять перенесли

Ранее производству фильма помешала пандемия CoViD-19.

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Роберт Паттинсон. Фото © ТАСС / Richard Shotwell / Invision / AP

Актёр Роберт Паттинсон заразился коронавирусной инфекцией, что стало причиной переноса съёмок фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Как отмечает СМИ, производство фильма было остановлено после всего нескольких дней работы. Компания Warner Bros. подтвердила информацию о случае коронавируса у одного из членов команды, но не стала называть имя.

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По задумке режиссёра, город Готэм-Сити представлен в виде отдельного персонажа.

Премьера "Бэтмена" запланирована на 1 октября 2021 года. Ранее съёмкам помешала пандемия CoViD-19.

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