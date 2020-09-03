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Кардиохирург Лео Бокерия назвал способ продлить жизнь на 12 лет

При этом людям, никогда не занимавшимся активным физическим трудом, врач посоветовал сначала пройти осмотр.

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Лео Бокерия. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Кардиохирург Лео Бокерия посоветовал для продления жизни ходить не менее двух часов в неделю, сообщает РИА "Новости".

Есть такие данные, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, живут на 8–12 лет дольше, чем те, кто сидячий образ жизни ведёт, — рассказал врач на Московской международной книжной ярмарке.

Медик отметил, что у человека, который регулярно ходит, появляется потребность в дополнительных физических усилиях. При этом Бокерия посоветовал людям, никогда не занимавшимся активным физическим трудом, сначала пройти осмотр у врача.

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