Кардиохирург Лео Бокерия назвал способ продлить жизнь на 12 лет

Кардиохирург Лео Бокерия посоветовал для продления жизни ходить не менее двух часов в неделю, сообщает РИА "Новости".

— Есть такие данные, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, живут на 8–12 лет дольше, чем те, кто сидячий образ жизни ведёт, — рассказал врач на Московской международной книжной ярмарке.

Медик отметил, что у человека, который регулярно ходит, появляется потребность в дополнительных физических усилиях. При этом Бокерия посоветовал людям, никогда не занимавшимся активным физическим трудом, сначала пройти осмотр у врача.