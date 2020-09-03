Британские учёные разработали "калькулятор смерти"

Учёные из Университета Восточной Англии разработали приложение, позволяющее узнать дату смерти, сообщает The Sun.

— Это приложение поможет людям задуматься, как увеличить продолжительность жизни, — отметила руководитель команды разработчиков Елена Кулинская.

"Калькулятор смерти" фиксирует различные показатели человека. Например, пол, возраст, индекс массы тела, наличие вредных привычек и хронических заболеваний, давление, уровень холестерина в крови, место жительства и даже расовую принадлежность.

По словам создателей, приложение высчитывает средние параметры продолжительности жизни, при этом не ориентируясь на индивидуальные особенности. Его целью является лишь дать человеку повод задуматься о своём здоровье.

Для создания "калькулятора смерти" специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья свыше 100 тысяч человек старше 60 лет. Их жизненные показатели отслеживались полгода. На основе этих данных исследователи сформировали 648 "профилей риска", которые и легли в основу приложения.