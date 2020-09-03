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Британские учёные разработали "калькулятор смерти"

Для этого специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья свыше 100 тысяч человек.

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Учёные из Университета Восточной Англии разработали приложение, позволяющее узнать дату смерти, сообщает The Sun.

Это приложение поможет людям задуматься, как увеличить продолжительность жизни, — отметила руководитель команды разработчиков Елена Кулинская.

"Калькулятор смерти" фиксирует различные показатели человека. Например, пол, возраст, индекс массы тела, наличие вредных привычек и хронических заболеваний, давление, уровень холестерина в крови, место жительства и даже расовую принадлежность.

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При этом людям, никогда не занимавшимся активным физическим трудом, врач посоветовал сначала пройти осмотр.

По словам создателей, приложение высчитывает средние параметры продолжительности жизни, при этом не ориентируясь на индивидуальные особенности. Его целью является лишь дать человеку повод задуматься о своём здоровье.

Для создания "калькулятора смерти" специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья свыше 100 тысяч человек старше 60 лет. Их жизненные показатели отслеживались полгода. На основе этих данных исследователи сформировали 648 "профилей риска", которые и легли в основу приложения.

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