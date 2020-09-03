Шикарный гол в девятку Караваева и дубль Дзюбы принесли России победу над Сербией

Сборная России по футболу победила Сербию со счётом 3:1 в матче первого тура Лиги наций, где наша команда играет в Лиге В. То, что команда давно не собиралась вместе, было заметно по первому тайму. Коронавирус внёс изменения: пришлось перенести все официальные матчи. Однако новый турнир УЕФА — Лига наций — всё же начался, пусть и без зрителей на трибунах. Стартовали россияне в этом турнире с игры против Сербии. Для команд это первая официальная встреча в новой истории — четыре предыдущих матча носили товарищеский характер.
Первый тайм был за россиянами, которые создали несколько опасных моментов, но все голы пришлись на вторые 45 минут. Счёт открыл Артём Дзюба с пенальти, а заработал 11-метровый удар Зелимхан Бакаев. Последний был сегодня явным лидером на поле.
📹 Гол Артёма Дзюбы с пенальти— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 3, 2020
📺 #РоссияСербия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/9m1sP6lTMq
На 69-й минуте Вячеслав Караваев забил дебютный для себя гол за национальную команду. Да ещё какой!
Караваев получил мяч, сместился в центр и изо всех сил пальнул в дальний верхний 💪— Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2020
Слава, с первым голом за сборную 🇷🇺https://t.co/lyRrCjcpb1 pic.twitter.com/GVKXSfyeBe
Сербы всё же смогли сократить отставание — забил нападающий "Фулхема" Александар Митрович. Но россияне на этом не остановились. Дзюба оформил дубль на 81-й минуте. Как итог — 3:1.
Дзюба подкараулил соперника на ошибке и моментально наказал 👏— Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2020
Держи третий гол нашей сборнойhttps://t.co/lyRrCjcpb1 pic.twitter.com/8LMXeEcaPU
Таким образом, подопечные Станислава Черчесова начинают эту Лигу наций с победы в Москве. Следующая игра состоится уже 6 сентября в Будапеште против сборной Венгрии.
Лига наций. Лига В
1-й тур
Россия — Сербия — 3:1
Голы: Дзюба 48' (1:0), Караваев 69' (2:0), Митрович 78' (2:1), Дзюба 81' (3:1)