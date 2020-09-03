Шикарный гол в девятку Караваева и дубль Дзюбы принесли России победу над Сербией

Сборная России по футболу победила Сербию со счётом 3:1 в матче первого тура Лиги наций, где наша команда играет в Лиге В. То, что команда давно не собиралась вместе, было заметно по первому тайму. Коронавирус внёс изменения: пришлось перенести все официальные матчи. Однако новый турнир УЕФА — Лига наций — всё же начался, пусть и без зрителей на трибунах. Стартовали россияне в этом турнире с игры против Сербии. Для команд это первая официальная встреча в новой истории — четыре предыдущих матча носили товарищеский характер.

Первый тайм был за россиянами, которые создали несколько опасных моментов, но все голы пришлись на вторые 45 минут. Счёт открыл Артём Дзюба с пенальти, а заработал 11-метровый удар Зелимхан Бакаев. Последний был сегодня явным лидером на поле.

На 69-й минуте Вячеслав Караваев забил дебютный для себя гол за национальную команду. Да ещё какой!

Караваев получил мяч, сместился в центр и изо всех сил пальнул в дальний верхний 💪



Слава, с первым голом за сборную 🇷🇺https://t.co/lyRrCjcpb1 pic.twitter.com/GVKXSfyeBe — Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2020

Сербы всё же смогли сократить отставание — забил нападающий "Фулхема" Александар Митрович. Но россияне на этом не остановились. Дзюба оформил дубль на 81-й минуте. Как итог — 3:1.

Дзюба подкараулил соперника на ошибке и моментально наказал 👏



Держи третий гол нашей сборнойhttps://t.co/lyRrCjcpb1 pic.twitter.com/8LMXeEcaPU — Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2020

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова начинают эту Лигу наций с победы в Москве. Следующая игра состоится уже 6 сентября в Будапеште против сборной Венгрии.