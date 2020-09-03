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Гендиректор минского "Динамо": Финны обеспокоены большим количеством угроз в адрес игроков

Решение не лететь в Минск на игру было принято на командном собрании "шутов".

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Фото © Пресс-служба ХК "Динамо" (Минск)

Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков рассказал, по какой причине финский "Йокерит" не прилетел в Минск на первый матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/21.

Сегодня утром у нас был разговор с генеральным менеджером "Йокерита" Яри Курри и специалистом по безопасности клуба Вессой Вилкулой. С их слов, они были обеспокоены огромным количеством угроз в адрес игроков, если те полетят в Минск, которые накануне вечером стали приходить спортсменам в социальных сетях. Мы со своей стороны убеждали представителей "Йокерита", что проведение матча в Минске абсолютно безопасно.

В обед мы получили информацию, что "Йокерит" не вылетел в Минск, после чего мы были на связи с КХЛ. Как нам стало известно, "Йокерит" провёл внутрикомандное совещание, на котором было принято решение не лететь на матч.

Нам жаль, что сегодня в Минске не состоялось долгожданное открытие сезона Континентальной хоккейной лиги, ведь "Динамо" со своей стороны гарантирует лиге и всем клубам безопасность во время визита и участия команд в матчах КХЛ, проходящих в Минске, — прокомментировал ситуацию Дмитрий Басков.

Напомним, 3 сентября в Минске должен был состояться матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Динамо" и "Йокеритом" из Хельсинки, однако финны не прилетели на игру, за что получили техническое поражение.

"Йокерит" отказался лететь в Минск на игру КХЛ против "Динамо"

Матч должен был состояться сегодня на стадионе "Минск-арена".

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