Гендиректор минского "Динамо": Финны обеспокоены большим количеством угроз в адрес игроков

Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков рассказал, по какой причине финский "Йокерит" не прилетел в Минск на первый матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/21.

— Сегодня утром у нас был разговор с генеральным менеджером "Йокерита" Яри Курри и специалистом по безопасности клуба Вессой Вилкулой. С их слов, они были обеспокоены огромным количеством угроз в адрес игроков, если те полетят в Минск, которые накануне вечером стали приходить спортсменам в социальных сетях. Мы со своей стороны убеждали представителей "Йокерита", что проведение матча в Минске абсолютно безопасно.

В обед мы получили информацию, что "Йокерит" не вылетел в Минск, после чего мы были на связи с КХЛ. Как нам стало известно, "Йокерит" провёл внутрикомандное совещание, на котором было принято решение не лететь на матч.



Нам жаль, что сегодня в Минске не состоялось долгожданное открытие сезона Континентальной хоккейной лиги, ведь "Динамо" со своей стороны гарантирует лиге и всем клубам безопасность во время визита и участия команд в матчах КХЛ, проходящих в Минске, — прокомментировал ситуацию Дмитрий Басков.