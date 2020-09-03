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Главный инфекционист США не верит в скорое появление американской вакцины от CoViD-19

Тем не менее он нашёл повод для оптимизма.

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Фото © Pixabay

Вакцина от коронавирусной инфекции вряд ли появится в США к октябрю. Об этом заявил главный американский инфекционист Энтони Фаучи. Таким образом он прокомментировал информацию газеты The New York Times, ранее сообщившую, что медицинское руководство страны якобы попросило власти всех штатов подготовиться к распространению вакцины во второй осенний месяц.

Можно допустить, что она появится к октябрю, но я не думаю, что это вероятно, — сказал Фаучи в эфире телеканала CNN.

СМИ: Китайская компания совместно с российской разрабатывает вакцину от CoViD-19

Они уже приступили к третьей фазе клинических испытаний.

Однако специалист нашёл повод для оптимизма, сообщив, что сейчас три вакцины проходят третью фазу испытаний.

Ранее в Минздраве России рассказали, когда завершится исследование вакцины против коронавируса.

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