Главный инфекционист США не верит в скорое появление американской вакцины от CoViD-19

Вакцина от коронавирусной инфекции вряд ли появится в США к октябрю. Об этом заявил главный американский инфекционист Энтони Фаучи. Таким образом он прокомментировал информацию газеты The New York Times, ранее сообщившую, что медицинское руководство страны якобы попросило власти всех штатов подготовиться к распространению вакцины во второй осенний месяц.

— Можно допустить, что она появится к октябрю, но я не думаю, что это вероятно, — сказал Фаучи в эфире телеканала CNN.

Однако специалист нашёл повод для оптимизма, сообщив, что сейчас три вакцины проходят третью фазу испытаний.