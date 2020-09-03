Мэра Биробиджана госпитализировали с коронавирусом

Мэр административного центра Еврейской автономной области Биробиджана Александр Головатый доставлен в инфекционное отделение больницы с CoViD-19. Об этом сам градоначальник сообщил в "Инстаграме".
Головатый почувствовал лёгкое недомогание ещё 1 сентября. Сначала он принял его за простуду, но позже анализы показали коронавирус.
— Ночью стало хуже, появилась одышка. Увезли на скорой в инфекционку. Сейчас на капельницах и уколах, — написал мэр на своей странице.
Чиновник добавил, что временно не может отвечать на сообщения. Также Головатый опубликовал фото больничного завтрака. На пластмассовой тарелке можно увидеть варёное яйцо, хлеб, чай и кашу.
Фото © Instagram / alexandr_golovatyi
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