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Мэра Биробиджана госпитализировали с коронавирусом

Градоначальник находится на капельницах и уколах.

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Александр Головатый. Фото © Instagram / alexandr_golovatyi

Мэр административного центра Еврейской автономной области Биробиджана Александр Головатый доставлен в инфекционное отделение больницы с CoViD-19. Об этом сам градоначальник сообщил в "Инстаграме".

Головатый почувствовал лёгкое недомогание ещё 1 сентября. Сначала он принял его за простуду, но позже анализы показали коронавирус.

Ночью стало хуже, появилась одышка. Увезли на скорой в инфекционку. Сейчас на капельницах и уколах, — написал мэр на своей странице.

Чиновник добавил, что временно не может отвечать на сообщения. Также Головатый опубликовал фото больничного завтрака. На пластмассовой тарелке можно увидеть варёное яйцо, хлеб, чай и кашу.

Фото © Instagram / alexandr_golovatyi

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