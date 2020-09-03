"Я ответил всем хейтерам". Дзюба оценил свой дубль в матче с Сербией

Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что своими голами в матче национальной команды против Сербии ответил всем критикам.

— Что касается того, что забил второй гол левой, то у меня левая, как у Веретенникова. Я ответил всем хейтерам, которые говорят, что я уже не тот, что сказывается возраст, что не умею работать левой, — сказал Дзюба в эфире "Матч ТВ".

По словам форварда, матч выдался непростым и не хватало болельщиков.

В свою очередь, главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал победу над сербами заслуженной.

— Важно было победить, тем более после перерыва, когда сборная не играла, все с нетерпением ждали матч. Не было зрителей, но мы прекрасно чувствовали, что находимся дома. Сложная победа, но заслуженная, — отметил он.

Кроме того, Черчесов положительно оценил игру голкипера Антона Шунина, отметив, что встреча подтвердила правильность выбора тренерского штаба.