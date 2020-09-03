"Я ответил всем хейтерам". Дзюба оценил свой дубль в матче с Сербией

Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что своими голами в матче национальной команды против Сербии ответил всем критикам.
— Что касается того, что забил второй гол левой, то у меня левая, как у Веретенникова. Я ответил всем хейтерам, которые говорят, что я уже не тот, что сказывается возраст, что не умею работать левой, — сказал Дзюба в эфире "Матч ТВ".
Шикарный гол в девятку Караваева и дубль Дзюбы принесли России победу над СербиейСпустя 10 месяцев подопечные Станислава Черчесова провели первый официальный матч.
По словам форварда, матч выдался непростым и не хватало болельщиков.
В свою очередь, главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал победу над сербами заслуженной.
— Важно было победить, тем более после перерыва, когда сборная не играла, все с нетерпением ждали матч. Не было зрителей, но мы прекрасно чувствовали, что находимся дома. Сложная победа, но заслуженная, — отметил он.
Кроме того, Черчесов положительно оценил игру голкипера Антона Шунина, отметив, что встреча подтвердила правильность выбора тренерского штаба.
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Напомним, дубль Дзюбы помог сборной России стартовать с победы над Сербией (3:1) в первом матче Лиги наций. Следующая игра национальной команды пройдёт 6 сентября — в Будапеште россияне сыграют с Венгрией. Ещё одним соперником сборной является Турция. Результаты других матчей вечера можно узнать в обзоре Лайфа.