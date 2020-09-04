Студентам разъяснили правила ношения масок в вузах

Студенты в университетах должны использовать средства защиты при посещении занятий для профилактики коронавируса. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
— Есть жёсткое требование о том, чтобы носить маски. Маску разрешено снимать только преподавателю при проведении занятий, это понятно, либо в творческих вузах, — сказал Фальков в эфире телеканала "Россия-1".
Профессор РАН рассказал, когда россияне смогут снять защитные маскиКоронавирус сейчас находится под контролем, отметил Лукашев.
При необходимости, уточнил министр, вузы перейдут на удалённое обучение. По словам Фалькова, главной задачей сейчас является не допустить очагов инфекции в университетах и общежитиях.
Ранее в Роспотребнадзоре разъяснили, придётся ли школьникам носить маски на уроках.