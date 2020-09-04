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Студентам разъяснили правила ношения масок в вузах

По словам главы Минобрнауки, главной задачей сейчас является не допустить очагов инфекции в университетах и общежитиях.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Студенты в университетах должны использовать средства защиты при посещении занятий для профилактики коронавируса. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Есть жёсткое требование о том, чтобы носить маски. Маску разрешено снимать только преподавателю при проведении занятий, это понятно, либо в творческих вузах, — сказал Фальков в эфире телеканала "Россия-1".

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Коронавирус сейчас находится под контролем, отметил Лукашев.

При необходимости, уточнил министр, вузы перейдут на удалённое обучение. По словам Фалькова, главной задачей сейчас является не допустить очагов инфекции в университетах и общежитиях.

Ранее в Роспотребнадзоре разъяснили, придётся ли школьникам носить маски на уроках.

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