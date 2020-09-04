Студентам разъяснили правила ношения масок в вузах

Студенты в университетах должны использовать средства защиты при посещении занятий для профилактики коронавируса. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

— Есть жёсткое требование о том, чтобы носить маски. Маску разрешено снимать только преподавателю при проведении занятий, это понятно, либо в творческих вузах, — сказал Фальков в эфире телеканала "Россия-1".

При необходимости, уточнил министр, вузы перейдут на удалённое обучение. По словам Фалькова, главной задачей сейчас является не допустить очагов инфекции в университетах и общежитиях.