Российским регионам могут запретить понижать прожиточный минимум

Правительство может запретить субъектам Российской Федерации понижать уровень прожиточного минимума (ПМ). Как сообщают "Известия", такая инициатива обсуждалась на заседании кабмина.

Ограничение будет действовать при условии, если расчёты покажут, что размер нового минимума меньше, чем ставка, установленная годом ранее. Также, по данным издания, правительство рассматривает возможность корректировки методики расчёта ПМ. Предполагается определять его величину в целом по стране на основе базового набора продуктов. При этом для каждого региона будет установлен специальный коэффициент, основанный на соотношении величины прожиточного минимума (в размере 42,5%) к медианному доходу в субъектах.

Пересмотр подходов к определению ПМ и минимального размера оплаты труда планируется осуществлять раз в пять лет.

В правительстве заявили, что прорабатывают различные варианты к установлению прожиточного минимума, включая международные. На сегодняшний день его размер по России составляет 12 392 рубля для трудоспособного населения.