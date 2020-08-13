Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум в России

Российский Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум во втором квартале 2020 года в среднем более чем на 5%. Об этом сказано в проекте документа, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Установить по согласованию величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11 468 рублей, для трудоспособного населения — 12 392, пенсионеров — 9 422, ‎детей — 11 423, — говорится в документе.

Как указано в пояснительной записке, относительно уровня первого квартала 2020 года величина прожиточного минимума во втором квартале выросла на 5,8% на душу населения, для трудоспособных граждан — на 5,6%, для пенсионеров — на 5,3%, для детей — на 6,5%.

Отмечается, что увеличение прожиточного минимума вызвано ростом стоимости продуктов, которые учитываются при его исчислении. По данным министерства, средние цены на товары из потребительской корзины в отчётном квартале изменялись неодинаково, в некоторых категориях был отмечен рост, в некоторых снижение.