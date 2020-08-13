В Ингушетии возбудили дело после обстрела легковушки, при котором погиб один человек

По факту обстрела автомобиля "Нива" в селе Сурхахи в Ингушетии, при котором погиб один человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональный СУ СКР.

Инцидент произошёл в районе 19 часов 13 августа при въезде в село. Отмечается, что неизвестные, которые находились в салоне автомобиля "Форд-Мондео" без номеров, начали стрелять в "Ниву", на которой ехал 33-летний местный житель. Также в результате ЧП пострадали его мать и супруга.