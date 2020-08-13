Один человек погиб и несколько пострадали при расстреле легковушки в Ингушетии

Неизвестный открыл огонь по легковому автомобилю, который был припаркован в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии, сообщает телеканал "360".

— По предварительным данным, один человек погиб. Ещё несколько пострадали. Стрелки скрылись с места преступления. Причины, по которым был открыт огонь, пока не известны, — информирует издание.

Со ссылкой на свой источник телеканал добавляет, что, вероятно, убит был Аушев Мухарбек, двоюродный брат мэра Магаса Усмана Аушева. При этом мать убитого доставили в реанимацию, а в "ниве", подвергшейся нападению, могла находиться и жена Аушева.