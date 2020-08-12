В Минтруде назвали сферы с самым высоким риском увольнения

Больше всего россиян под риском увольнения трудится в сфере торговли, бытового обслуживания, сфере услуг, транспортной торговли, а также административной и обеспечивающей работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ, передают "Известия".

С угрозой сокращения сейчас работает примерно 217 тысяч сотрудников. Это меньше половины процента от работающих граждан, уточнили в пресс-службе. Кроме того, сюда же относятся те, кого "увольняют", расформировывая отдел и переводя сотрудника в другой под новым названием.

Малые шансы лишиться работы у сотрудников логистики, консалтинга, химической и топливной промышленности и металлургии.

В Минтруде заверили, что в минувшем году показатель находящихся под риском увольнения россиян был вчетверо больше нынешнего и в целом рынок труда выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

При этом в службах занятости на начало августа зарегистрировано 3,3 миллиона безработных, год назад их численность составляла только 0,7 млн человек.