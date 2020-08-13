Комедия "Приключения Паддингтона — 2" признана лучшим сиквелом в истории

Портал Rotten Tomatoes опубликовал список лучших сиквелов за всю историю киноиндустрии. Отмечается, что рейтинг составлялся на основе мнений пользователей в Интернете.
По их мнению, лучшим продолжением является вторая часть семейной комедии "Приключения Паддингтона" режиссёра Пола Кинга, в основе сюжета которой лежат приключения перуанского медвежонка в Лондоне.
В первую тройку рейтинга также вошли мультфильм "История игрушек — 2" и драма режиссёра Кшиштофа Кесьлёвского "Три цвета. Красный".
Стоит отметить, что в первой десятке оказались кинокартины "Голдфингер", "История игрушек. Большой побег", "Перед полуночью", "Крёстный отец — 2", "Невеста Франкенштейна", "История игрушек — 4" и "Миссия невыполнима. Последствия".
В Минкульте заявили, что семьи не более пяти человек могут сидеть рядом в кино и театрахТакже отмечается, что послабление данных мер зависит от того, какая эпидемиологическая ситуация будет в каждом российском регионе.
Ранее Лайф сообщал, что журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных онлайн-сериалов, которые были произведены в России. В лидерах — "Домашний арест" Семёна Слепакова, "Эпидемия" Павла Костомарова и "Содержанки" Константина Богомолова и Дарьи Жук.