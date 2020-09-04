Эксперт раскритиковала внешний вид Зеленского на международных встречах

Одежда президента Украины Владимира Зеленского для официальных международных встреч не соответствует дипломатическому этикету. Такое мнение высказала эксперт по диппротоколу, президент Etiquette School Наталья Адаменко.
— Правила поведения между людьми и государствами есть, они прописаны и им нужно следовать. Сегодня некоторые моменты упрощаются в протоколе и этикете. Но не надо подменять понятия: свобода, демократия и хамство с бескультурьем — абсолютно разные вещи, — уточнила Адаменко в эфире радиостанции "Эхо Киева".
По её словам, на международном уровне важна каждая мелочь в одежде и внешнем виде.
Более половины жителей Украины выразили своё недоверие президенту ЗеленскомуКроме того, абсолютное большинство граждан страны не доверяют правительству и Верховной раде.
Эксперт привела несколько примеров неподобающих костюмов Зеленского. Так, по её словам, в начале своего президентского срока политик появился в неприемлемом виде на переговорах с министрами иностранных дел других государств. Он был в чёрной рубашке с закатанными рукавами. При этом сравнения с экс-президентом США Бараком Обамой неуместны, так как у того рубашки были ослепительной белизны и надевал он их на встречи с подчинёнными.
Также Адаменко не оставила без внимания джинсы и бейсболку Зеленского, которую он надел на мероприятие с участием представителей Японии.
— Это же японцы, они ещё недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок. И вряд ли будут прощать, — отметила эксперт.
Ранее Зеленского обвинили в навязывании украинцам "комплекса малоросса" с помощью русских песен.