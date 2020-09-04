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Эксперт раскритиковала внешний вид Зеленского на международных встречах

По её словам, на таком уровне важна каждая мелочь.

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Фото © ТАСС / dpa / Kay Nietfeld

Одежда президента Украины Владимира Зеленского для официальных международных встреч не соответствует дипломатическому этикету. Такое мнение высказала эксперт по диппротоколу, президент Etiquette School Наталья Адаменко.

Правила поведения между людьми и государствами есть, они прописаны и им нужно следовать. Сегодня некоторые моменты упрощаются в протоколе и этикете. Но не надо подменять понятия: свобода, демократия и хамство с бескультурьем — абсолютно разные вещи, — уточнила Адаменко в эфире радиостанции "Эхо Киева".

По её словам, на международном уровне важна каждая мелочь в одежде и внешнем виде.

Более половины жителей Украины выразили своё недоверие президенту Зеленскому

Кроме того, абсолютное большинство граждан страны не доверяют правительству и Верховной раде.

Эксперт привела несколько примеров неподобающих костюмов Зеленского. Так, по её словам, в начале своего президентского срока политик появился в неприемлемом виде на переговорах с министрами иностранных дел других государств. Он был в чёрной рубашке с закатанными рукавами. При этом сравнения с экс-президентом США Бараком Обамой неуместны, так как у того рубашки были ослепительной белизны и надевал он их на встречи с подчинёнными.

Также Адаменко не оставила без внимания джинсы и бейсболку Зеленского, которую он надел на мероприятие с участием представителей Японии.

Это же японцы, они ещё недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок. И вряд ли будут прощать, — отметила эксперт.

Ранее Зеленского обвинили в навязывании украинцам "комплекса малоросса" с помощью русских песен.

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