Срок годности, состав и название. Роспотребнадзор определил главные критерии выбора сметаны

Выбирая сметану в магазине, необходимо обращать внимание, чтобы срок годности не превышал месяц, в составе были только сливки и закваска, а название содержало само слово "сметана". Такие рекомендации дали в Роспотребнадзоре.

— Покупая сметану необходимо не только прочитать информацию на полке и на ценнике, но и обратить внимание на этикетку продукта: упаковка продукта должна быть целая, герметично укупоренная, без подтёков, с чётко читаемой маркировкой, — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Также при покупке следует проверять условия хранения продукта. Если в холодильнике выше плюс шести градусов, лучше воздержаться от подобного приобретения. Специалисты советуют покупать сметану в магазинах, рынках и супермаркетах, но никак не вдоль дорог и в местах несанкционированной торговли.

Для снижения стоимости, увеличения скорости производства и срока годности производители могут добавлять в продукт различные добавки. При этом они используют заменители молочного жира, соевый белок, крахмал, консерванты, каррагинан и другие загустители. В Роспотребнадзоре уточнили, что в данном случае получается не сметана, а "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии производства сметаны".

Также в ведомстве отмечают, что сметану можно использовать даже как диетический продукт, если в ней не более 10–15% жирности.