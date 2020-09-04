Названа смертельная опасность использования смартфона на ходу

При использовании смартфона на ходу велик риск стать участником дорожно-транспортного происшествия, считает директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
— Самый худший сценарий — люди увлекаются гаджетами и попадают под машину, если мы берём самый негативный случай. Или бывает, что человек идёт по тротуару и врезается в столб, — приводит его слова агентство "Прайм".
Эксперт рассказал, чем может быть опасно ношение смартфона в карманеПри этом убедительных данных по этому вопросу так и не было получено.
В группе риска, по словам эксперта, находятся лица от 15 до 20 лет, которые не расстаются с гаджетами ни на секунду.
Косарев посоветовал зафиксировать экран смартфона в одном положении и отключить функцию вращения. В подобном случае уменьшится нагрузка на глаза.
Ранее эксперт предупредил об уязвимости смартфонов с постоянно включённым Bluetooth.