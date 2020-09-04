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Названа смертельная опасность использования смартфона на ходу

В группе риска находятся лица от 15 до 20 лет.

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При использовании смартфона на ходу велик риск стать участником дорожно-транспортного происшествия, считает директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.

Самый худший сценарий — люди увлекаются гаджетами и попадают под машину, если мы берём самый негативный случай. Или бывает, что человек идёт по тротуару и врезается в столб, — приводит его слова агентство "Прайм".

Эксперт рассказал, чем может быть опасно ношение смартфона в кармане

При этом убедительных данных по этому вопросу так и не было получено.

В группе риска, по словам эксперта, находятся лица от 15 до 20 лет, которые не расстаются с гаджетами ни на секунду.

Косарев посоветовал зафиксировать экран смартфона в одном положении и отключить функцию вращения. В подобном случае уменьшится нагрузка на глаза.

Ранее эксперт предупредил об уязвимости смартфонов с постоянно включённым Bluetooth.

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