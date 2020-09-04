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Более 50 жителей Приморья пострадали от супертайфуна "Майсак"

Сейчас вихрь уже покинул территорию края и направляется в сторону Китая.

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Видео © Twitter / Svetla

В Приморском крае 55 человек обратились за медицинской помощью с травмами, полученными в результате ураганного ветра, вызванного тайфуном "Майсак". Об этом сообщает пресс-служба Правительства Приморья.

В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза, — рассказала министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Она добавила, что семь человек оперативно прооперировали в Краевой клинической больнице № 2 во Владивостоке. Также тайфун нанёс ущерб медицинским учреждениям — упавшие деревья повредили кровлю на семи зданиях.

Тем не менее, по словам зампреда Правительства Приморья Елены Пархоменко, стихия не нанесла сильного ущерба объектам жизнеобеспечения.

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В Находке же затоплен целый порт.

Как сообщают синоптики, сейчас тайфун уже покинул Приморье и направляется в сторону Китая.

Сейчас вихрь движется в сторону Китая, где в районе Харбина должен будет затухать, — цитирует ТАСС представителя Приморского гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что жертвами супертайфуна стали два члена экипажа плавкрана. Ещё один человек погиб при падении дерева.

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