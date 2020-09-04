Более 50 жителей Приморья пострадали от супертайфуна "Майсак"

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В Приморском крае 55 человек обратились за медицинской помощью с травмами, полученными в результате ураганного ветра, вызванного тайфуном "Майсак". Об этом сообщает пресс-служба Правительства Приморья.

— В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза, — рассказала министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Она добавила, что семь человек оперативно прооперировали в Краевой клинической больнице № 2 во Владивостоке. Также тайфун нанёс ущерб медицинским учреждениям — упавшие деревья повредили кровлю на семи зданиях.

Тем не менее, по словам зампреда Правительства Приморья Елены Пархоменко, стихия не нанесла сильного ущерба объектам жизнеобеспечения.

Как сообщают синоптики, сейчас тайфун уже покинул Приморье и направляется в сторону Китая.

— Сейчас вихрь движется в сторону Китая, где в районе Харбина должен будет затухать, — цитирует ТАСС представителя Приморского гидрометцентра.