Роберт Дауни — младший заявил, что покидает киновселенную Marvel

Американский актёр Роберт Дауни — младший сообщил, что окончательно покинул киновселенную Marvel.
Артист стал гостем подкаста Джейсона Бейтмана SmartLess и на вопрос, в какой стадии находятся его проекты со студией, ответил, что они закончены.
Фанат Marvel создал самый опасный костюм Железного человека, который лишь кажется грудой железякПо мнению пользователей Сети, это лучшая реплика, которая существует в настоящий момент.
Появится ли его персонаж Железный человек в фильме "Чёрная вдова", премьера которого состоится 5 ноября, пока не известно. Главную роль в ленте исполнит Скарлетт Йоханссон.
Ранее Marvel выпустила видео в память об исполнителе роли Чёрной Пантеры Чедвике Боузмане.