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Роберт Дауни — младший заявил, что покидает киновселенную Marvel

Пока не известно, появится ли он в фильме "Чёрная вдова", премьера которого запланирована на ноябрь.

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Американский актёр Роберт Дауни — младший сообщил, что окончательно покинул киновселенную Marvel.

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Появится ли его персонаж Железный человек в фильме "Чёрная вдова", премьера которого состоится 5 ноября, пока не известно. Главную роль в ленте исполнит Скарлетт Йоханссон.

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