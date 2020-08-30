Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Фанат Marvel создал самый опасный костюм Железного человека, который лишь кажется грудой железяк

По мнению пользователей Сети, это лучшая реплика, которая существует в настоящий момент.

121

Фото © Instagram / techmaster_2020

Простой парень Брэндон Фомвонгса из США заслужил уважение своих зрителей в TikTok не просто так. Он с детства был фанатом комиксов, а в особенности Тони Старка — гения, миллиардера, плейбоя и филантропа. С учётом того, что парень неплохо разбирается в механике и инженерии, исход этой истории был заранее известен. Восемь лет назад из подручных материалов Брэндон начал строить свой костюм Железного человека, пишет Unilad.

Видео © Instagram / techmaster_2020

Причём этот костюм, который Брэндон назвал в соответствии канону Mark-1, не просто для красоты. Он вполне функционален. В своём профиле парень, больше известный как Techmaster, показывал, на что способно его создание: автоматически закрывать маску, стрелять ракетами, резать пилой, а также светить лазером (правда, не смертоносным, как в фильмах). Mark-1 несколько раз перерабатывался и переделывался с учётом новых знаний Брёндона и идей, которые ему подкидывали новые экранизации от Marvel.

Фото © Instagram / techmaster_2020

Проектом парень занимается в свободное время и на собственные средства, поэтому неудивительно, что их стало не хватать. Сейчас Techmaster собирает деньги на улучшения для костюма Железного человека. Поклонники с готовностью откликнулись на просьбу кумира, ведь в TikTok у парня почти 200 тысяч подписчиков и 2,5 млн лайков. И, по мнению самого блогера, это настоящее чудо.

Видео © Instagram / techmaster_2020

Я не ожидал, что мои видео кому-то понравятся. Это так много для меня значит, вы не представляете. Я безумно благодарен за любую вашу поддержку — моральную и материальную, поэтому огромное вам спасибо!

Брэндон Фомвонгса

10 фото двойника Пола Уокера из Новосибирска, который стал кумиром всех поклонников "Форсажа"

Но внешность не единственное, что роднит Влада и голливудского актёра, покорившего сердца многих.

Выбор редакции

Loading...