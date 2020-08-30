Фанат Marvel создал самый опасный костюм Железного человека, который лишь кажется грудой железяк

Простой парень Брэндон Фомвонгса из США заслужил уважение своих зрителей в TikTok не просто так. Он с детства был фанатом комиксов, а в особенности Тони Старка — гения, миллиардера, плейбоя и филантропа. С учётом того, что парень неплохо разбирается в механике и инженерии, исход этой истории был заранее известен. Восемь лет назад из подручных материалов Брэндон начал строить свой костюм Железного человека, пишет Unilad.
Причём этот костюм, который Брэндон назвал в соответствии канону Mark-1, не просто для красоты. Он вполне функционален. В своём профиле парень, больше известный как Techmaster, показывал, на что способно его создание: автоматически закрывать маску, стрелять ракетами, резать пилой, а также светить лазером (правда, не смертоносным, как в фильмах). Mark-1 несколько раз перерабатывался и переделывался с учётом новых знаний Брёндона и идей, которые ему подкидывали новые экранизации от Marvel.
Фото © Instagram / techmaster_2020
Проектом парень занимается в свободное время и на собственные средства, поэтому неудивительно, что их стало не хватать. Сейчас Techmaster собирает деньги на улучшения для костюма Железного человека. Поклонники с готовностью откликнулись на просьбу кумира, ведь в TikTok у парня почти 200 тысяч подписчиков и 2,5 млн лайков. И, по мнению самого блогера, это настоящее чудо.
Я не ожидал, что мои видео кому-то понравятся. Это так много для меня значит, вы не представляете. Я безумно благодарен за любую вашу поддержку — моральную и материальную, поэтому огромное вам спасибо!
Брэндон Фомвонгса
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