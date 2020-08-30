Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Жених в сердцах ругнулся на 2020 год, и природа заставила его об этом пожалеть — вирусное видео

К счастью, никто на церемонии не пострадал и даже не угодил под хлынувший дождь.

59

Фото © Instagram / asawitsky

Будем честны, в этом году мало кто остался доволен происходящим и лично с ним, и в мире. Кого-то коснулись не лучшим образом протесты в США и Белоруссии, взрыв в Бейруте или коронавирус, поэтому неудивительно, что отношение к 2020 году стало весьма скептическим. Пошутить по этому поводу на собственной свадьбе решил Аарон Савицки из Массачусетса, США, но мать-природа намекнула, что такие шуточки неприемлемы, пишет Unilad.

Видео © Instagram / asawitsky

На торжественной церемонии во время зачитывания клятв жених отметил, что нынешний год сложно назвать хорошим. Гости свадьбы встретили это заявление смешками, которые быстро замолкли, когда недалеко от них ударила молния и раздался оглушительный раскат грома. По удивительному стечению обстоятельств, на видео получилось так, будто молния попала ровно в жениха. Этот ролик быстро завирусился, и сейчас только в инстаграме Аарона его посмотрели уже 44 тысячи раз.

Фото © Instagram / asawitsky

Что ж, это выглядит как краткое описание всего года: ожидай неожиданное, терпи удары и пытайся выжать максимум из ситуации

Дэнис Савицки, жена Аарона

Фото © Instagram / asawitsky

Но даже предупреждение от матери-природы не остановило парочку. Из-за самоизоляции они уже четыре раза переносили дату свадьбы и были намерены довести дело до конца, несмотря на непогоду. Покончив с торжественной частью, молодожёны и гости укрылись от дождя, который бушевал около часа. Зато после небо очистилось, выглянуло солнце и даже появилась радуга. Пара надеется, что это хороший знак для всех.

Блогер набрал более миллиона просмотров на самом скучном видео, где два часа он ничего не делает

Удивительное дело, но работа Дидита оказалась очень расслабляющей и медитативной.

Выбор редакции

Loading...