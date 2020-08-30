Жених в сердцах ругнулся на 2020 год, и природа заставила его об этом пожалеть — вирусное видео

Будем честны, в этом году мало кто остался доволен происходящим и лично с ним, и в мире. Кого-то коснулись не лучшим образом протесты в США и Белоруссии, взрыв в Бейруте или коронавирус, поэтому неудивительно, что отношение к 2020 году стало весьма скептическим. Пошутить по этому поводу на собственной свадьбе решил Аарон Савицки из Массачусетса, США, но мать-природа намекнула, что такие шуточки неприемлемы, пишет Unilad.

Видео © Instagram / asawitsky

На торжественной церемонии во время зачитывания клятв жених отметил, что нынешний год сложно назвать хорошим. Гости свадьбы встретили это заявление смешками, которые быстро замолкли, когда недалеко от них ударила молния и раздался оглушительный раскат грома. По удивительному стечению обстоятельств, на видео получилось так, будто молния попала ровно в жениха. Этот ролик быстро завирусился, и сейчас только в инстаграме Аарона его посмотрели уже 44 тысячи раз.

Фото © Instagram / asawitsky

Что ж, это выглядит как краткое описание всего года: ожидай неожиданное, терпи удары и пытайся выжать максимум из ситуации Дэнис Савицки, жена Аарона

Фото © Instagram / asawitsky