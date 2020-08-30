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Парень в ужасе уничтожил упаковку, увидев, что вместе со спортивным костюмом пришло по почте

Бенджамин Смитхи из Нью-Йорка обожает Nike, поэтому часто заказывает у них новую одежду через интернет-магазин. Вот только последняя посылка от бренда вызвала лишь негативные эмоции.

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Кадры из видео © Facebook / Ben Smithee

Американец несколько дней ждал, пока к нему приедет его новая одежда от любимого бренда. И когда заветная коробка была у него, он тут же пошёл её открывать. Но внутри парня ждал сюрприз, от вида которого большинству людей пришлось бы сдерживать рвотные позывы. По одежде ползали огромные личинки.

Фото © Facebook / Ben Smithee

Бенджамин открывал коробку в одиночестве и решил избавляться от непрошеных гостей тоже самостоятельно. Чтобы не привлекать внимание жены, парень по-тихому выкинул личинок прямо из окна

Мне нужно было сделать все по-тихому, не наводя тревогу. А то бы пришлось в разгар пандемии везти жену в больницу, чтобы её привели в чувства

Бенджамин Смитхи

Кадры из видео © Facebook / Ben Smithee

Парень рассказал о случившемся на своей странице в "Фейсбуке", где пост стал вирусным. В нём Смитхи поделился, что первым делом он написал компании "Найк" в соцсетях и в службу поддержки, однако ответ он получил только через несколько дней. Никакого возврата средств — американцу предложили запечатать одежду и послать её обратно. Но коробка вместе с личинками уже была за окном...

Фото © Facebook / Ben Smithee

Но зато пост в "Фейсбуке" тут же сумел привлечь внимание к проблеме. Компания Nike связалась с Смитхи и вернула ему деньги, потраченные на заказ с живностью, написал парень в комментариях

Жена в шутку попросила курьера спрятать посылку от мужа, но он понял её слишком буквально

С каждым бывало — зайдёшь в онлайн-магазин, немного увлечёшься и вот тебе уже везут многокилограммовые посылки, на которые случайно было потрачено ползарплаты. А ведь кому-то нужно объяснить траты своему супругу.

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