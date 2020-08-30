Парень в ужасе уничтожил упаковку, увидев, что вместе со спортивным костюмом пришло по почте

Американец несколько дней ждал, пока к нему приедет его новая одежда от любимого бренда. И когда заветная коробка была у него, он тут же пошёл её открывать. Но внутри парня ждал сюрприз, от вида которого большинству людей пришлось бы сдерживать рвотные позывы. По одежде ползали огромные личинки.

Фото © Facebook / Ben Smithee

Бенджамин открывал коробку в одиночестве и решил избавляться от непрошеных гостей тоже самостоятельно. Чтобы не привлекать внимание жены, парень по-тихому выкинул личинок прямо из окна

Мне нужно было сделать все по-тихому, не наводя тревогу. А то бы пришлось в разгар пандемии везти жену в больницу, чтобы её привели в чувства Бенджамин Смитхи

Кадры из видео © Facebook / Ben Smithee

Парень рассказал о случившемся на своей странице в "Фейсбуке", где пост стал вирусным. В нём Смитхи поделился, что первым делом он написал компании "Найк" в соцсетях и в службу поддержки, однако ответ он получил только через несколько дней. Никакого возврата средств — американцу предложили запечатать одежду и послать её обратно. Но коробка вместе с личинками уже была за окном...

Фото © Facebook / Ben Smithee

Но зато пост в "Фейсбуке" тут же сумел привлечь внимание к проблеме. Компания Nike связалась с Смитхи и вернула ему деньги, потраченные на заказ с живностью, написал парень в комментариях