Школьники издевались над девочкой из-за веса, но она похудела всем назло и стала "мисс Австралия"

Победительница конкурса красоты "Мисс Австралия — 2018" Джемма Уайт из Голд-Коста рассказала, что не всегда была такой уверенной в себе красавицей. В детстве она была счастливой упитанной попрыгушкой, которая обожала танцы, но с возрастом всё изменилось. В школе все начали обращать внимание на вес Джеммы, которая в 15 лет была крупнее своих сверстниц. Над ней насмехались и портили её вещи, из-за чего девочке хотелось запереться в комнате и никуда не выходить, пишет News.com.

По сравнению с моими одноклассниками я была просто огромной. Но факт в том, что каждого третьего подростка травят в школе Джемма Уайт

Фото © Instagram / gemmaaa_white

Но как-то раз она решила, что так продолжаться не может. Джемма села на диету и стала заниматься спортом. За следующие два года ей удалось сбросить 26 килограмм и записаться в модельное агентство. Девушка считала, что теперь её проблемы решены, но не тут-то было. Оказалось, что в фешен-индустрии буллинга ещё больше. Теперь Джемму травили за излишнюю худобу, приписывая булимию.

Фото © Instagram / gemmaaa_white

Но девушка никогда не прекращала борьбу с негативом. Она путешествовала по миру, обучала английскому языку в Камбодже, устроилась работать риелтором и приняла участие в конкурсе красоты. Сейчас 28-летняя Джемма является волонтёром и активистом движения против какой-либо травли. В этом году она даже снялась в шоу "Холостяк", где боролась за сердце Локи Гилберта. Но всё не так уж радужно: ей пришлось восстанавливаться после двух аутоиммунных заболеваний — ревматоидного артрита и болезни Крона.

Фото © Instagram / gemmaaa_white