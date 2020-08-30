Актёр озвучивания поделился лайфхаком, как услышать свой настоящий голос со стороны

28-летний актёр озвучивания Боб Физер рассказал своим подписчикам в TikTok об устройстве нашего голоса, почему мы слышим его другим и как преодолеть это искажение. Конечно, видео быстро стало вирусным: несколько миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.
Однажды утром я решил поделиться лайфхаком, потому что понял, что, должно быть, не многие люди знают, как они звучат на самом деле. Думаю, это поможет начинающему актёру озвучивания лучше контролировать свой голос
Боб Физер
Видео © TikTok / bobfeeser_voiceactor
Тот голос, с которым вы знакомы, это то, что множество раз отражается в вашем черепе. Так что всё время вы слышите его искажённую версию. Когда же вы разговариваете с другими людьми, звук попадает в них с минимумом отражений
Боб Физер
Оказывается, чтобы услышать свой реальный голос, нужны всего лишь собственные руки. Боб кладёт их перед ушами и раздвигает, словно ящерица. Блогер утверждает, что если вы будете говорить, держа ладони таким образом, то сразу будете понимать, как другие воспринимают вас.
Кадры из видео © TikTok / bobfeeser_voiceactor
В отличие от способа, когда человек записывает себя на диктофон, тут разница слышна "в режиме реального времени". Вы тут же звучите уже не так глупо и массивно, как привыкли. Так каждый, занимающийся развитием голоса, может прямо во время выполнения упражнений отслеживать свой реальный прогресс, пишет BuzzFeed.
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