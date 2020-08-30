Актёр озвучивания поделился лайфхаком, как услышать свой настоящий голос со стороны

Бывшая работница McDonalds в вирусном видео раскрыла лайфхак, как получить самый свежий бургер Все ценят "Макдоналдс" за то, что можно за пару минут взять себе питательный перекус и помчаться дальше по делам. Обычно ко вкусовым качествам относятся снисходительно — фастфуд всё-таки. Но что делать тем, кто хочет питаться чуть вкуснее, чем обычно, рассказала бывшая работница сети.