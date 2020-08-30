Смерть на дороге. 10 актёров советского кино, которые попали в страшные аварии с летальным исходом

Кто-то из них стал жертвой чужого лихачества, а кто-то, как Михаил Ефремов, сам стал виновником ДТП со смертельным исходом.

Майя Булгакова

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Майя Григорьевна снялась почти в 150 фильмах, в том числе в таких лентах, как "Летят журавли", "Приключения Электроника" и "Очарованный странник". В 1994 году она стала вдовой и не смогла пережить этот удар. Её дочь вспоминала, как перед смертью мама говорила, что скоро "встретится с Петенькой". Авария произошла в районе Тёплого Стана в Москве. Вместе с подругой актрисой Любовью Соколовой она ехала на выступление. Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Майя Булгакова погибла на месте, как и водитель. Любовь Соколова получила серьёзные травмы, но выжила.

Евгений Урбанский

Фото © Кинопоиск

Урбанский был одним из самых востребованных актёров в СССР. В 1965 году он снимался в фильме "Директор". Съёмки проходили под Бухарой в Узбекистане. По сюжету его герой должен был обогнать автоколонну через барханы. Актёр решил исполнить опасный трюк самостоятельно, и у него получилось, но съёмочная бригада предложила сделать дубль. В машине с Урбанским ехал его коллега, который позже вспоминал, что в какой-то момент машина повисла в воздухе и ударилась колёсами о песок, а затем перевернулась. Пассажир получил ужасные травмы, но выжил, а вот сам Урбанский погиб на месте.

Евгений Дворжецкий

Фото © Кинопоиск

Утром 1 декабря 1999 года в автокатастрофе погиб актёр театра и кино Евгений Дворжецкий. На своей "девятке" он выезжал с Проектируемого проезда на улицу Москворечье. По одной из версий, он перепутал педаль газа с педалью тормоза и протаранил автомобиль, который должен был пропустить. Дворжецкий погиб на месте. Ему было всего 39 лет. На тот момент он снялся в 26 картинах.

Светлана Харитонова

Фото © Кинопоиск

Светлана Харитонова снялась в таких фильмах, как "Солдат Иван Бровкин", "Летят журавли", "Белый Бим, Чёрное ухо" и "Гостья из будущего". В 1972 году, возвращаясь со съёмок, она сбила перебегавшую дорогу женщину. На перекрёстке, где произошла трагедия, в тот момент никого не было, и актриса скрылась с места ДТП. Коллеги по цеху и покровители в ЦК КПСС пытались "отмазать" артистку. Смягчающим обстоятельством было и то, что она одна воспитывала пятилетнюю дочку, которая сильно болела. Тем не менее суд приговорил Харитонову к трём годам поселения во Владимирской области. Там актриса работала на железобетонном заводе. После освобождения она снялась ещё более чем в 30 фильмах.

Леонид Быков

Фото © Кинопоиск

Леонид Фёдорович погиб в возрасте 50 лет. Авария произошла под Киевом. Актёр возвращался в город с дачи. Погода была пасмурная. Быков был за рулём своей "Волги" и решил обогнать трактор. Манёвр стал роковым: машину занесло, и он столкнулся со встречным грузовиком. Шансов выжить у актёра не было. Родные считают, что он предчувствовал скорую смерть, так как незадолго до трагедии написал завещание, в котором в числе прочего попросил спеть "Смуглянку" на его похоронах.

Виктор Цой

Фото © Кинопоиск

Виктор Цой был не только музыкантом: в 1989 году журнал "Советский экран" признал его актёром года. Цой погиб в 1990 году на трассе Слока — Талси в Латвии. За рулём автомобиля "Москвич-2141" он вылетел на встречку и врезался в автобус "Икарус". Шансов выжить у него не было. По данным следствия, Цой был абсолютно трезв. По одной из версий, артист заснул за рулём.

Марина Левтова

Фото © Кинопоиск

Актриса, сыгравшая более чем в 30 картинах, в том числе в "ТАСС уполномочен заявить…", погибла в возрасте 40 лет. Авария произошла в 2000 году в Подмосковье. Левтова каталась на снегоходе в Одинцовском районе. В какой-то момент её водитель не заметил оврага, и они рухнули вниз. Левтова сильно ударилась головой. Её доставили в больницу, но врачи не смогли ничего сделать. Травмы были слишком серьёзными. Водитель около года пробыл в коме и тоже умер.

Вера Ивлева

Фото © Кинопоиск

Вера Ивлева играла в основном комические роли. Многие помнят её по ролям в таких картинах, как "Сказка о царе Салтане", "Когда я стану великаном" и "Спортлото-82". Но смерть актрисы до сих пор поражает своей трагичностью. Тело артистки нашли спустя долгое время после момента гибели, когда сошёл снег. Установлено, что Ивлеву сбила машина. Преступника так и не нашли.

Марина Голуб

Фото © Wikimedia Commons / Alexey Nikishin

Большинство из нас помнят Марину Григорьевну как телеведущую, но делом всей её жизни были кино и театр. Она снялась почти в 80 фильмах, среди которых "В начале славных дел", "Дом с привидениями", "Ширли-мырли". Голуб погибла в ДТП в 2012 году. Её вины в той аварии не было. На пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского столкнулись четыре автомобиля. Актриса находилась на пассажирском сиденье, куда и пришёлся удар "кадиллака", выехавшего на красный свет. Водителя-лихача признали виновным и приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима.

Михаил Ефремов

Фото © Instagram / artist.efremov