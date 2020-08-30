10 фото девушки из Самары, над глупостью и внешностью которой смеются зрители популярных телешоу

Впервые девушек широкая публика заметила в 2019 году, когда Тиффани Бугатти пришла на программу "Давай поженимся" вместе со своей подругой Картье
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Подружки поразили многих своей недалёкостью и эпатажным внешним видом, который вызывал у многих недоумение. Так слава о них пошла в народ, а сами девушки — по различным передачам, например "Мужское/женское", "Пусть говорят" и другим шоу
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Чтобы не расстраивать ожидания фанатов, Тиффани и Картье тратили состояния на собственную внешность, увеличивая губы и скулы, наращивая волосы, ресницы и ногти, а также покрывая тела татуировками
Фото © Instagram
Из-за обилия пластики девушек принимали за сестёр. Но затем в знаменитом дуэте произошли разногласия, и богатого спонсора подружки стали искать по отдельности
Фото © Instagram
Точной информации о самой девушке нет, но поклонники уверены, что их кумир приехала в Москву из Самары. Но ни имя, ни возраст им узнать не удалось
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Сейчас Картье ведёт свой блог в TikTok, где на неё подписано почти 280 тыс. человек. На видео девушка не делает ничего необычного, но её ролики набрали уже 4,6 млн лайков
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