Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

10 фото девушки из Самары, над глупостью и внешностью которой смеются зрители популярных телешоу

Картье Бугатти — половина известного дуэта гламурных блондинок, которые уже не раз появлялись на телевидении.

1932

Фото © Instagram

Впервые девушек широкая публика заметила в 2019 году, когда Тиффани Бугатти пришла на программу "Давай поженимся" вместе со своей подругой Картье

Фото © Instagram

Подружки поразили многих своей недалёкостью и эпатажным внешним видом, который вызывал у многих недоумение. Так слава о них пошла в народ, а сами девушки — по различным передачам, например "Мужское/женское", "Пусть говорят" и другим шоу

Фото © Instagram

Чтобы не расстраивать ожидания фанатов, Тиффани и Картье тратили состояния на собственную внешность, увеличивая губы и скулы, наращивая волосы, ресницы и ногти, а также покрывая тела татуировками

Фото © Instagram

Из-за обилия пластики девушек принимали за сестёр. Но затем в знаменитом дуэте произошли разногласия, и богатого спонсора подружки стали искать по отдельности

Фото © Instagram

Точной информации о самой девушке нет, но поклонники уверены, что их кумир приехала в Москву из Самары. Но ни имя, ни возраст им узнать не удалось

Фото © Instagram

Сейчас Картье ведёт свой блог в TikTok, где на неё подписано почти 280 тыс. человек. На видео девушка не делает ничего необычного, но её ролики набрали уже 4,6 млн лайков

Девушка из Челябинска ради популярности превратилась во фрика, и на старых фото её узнать невозможно

Ане Михеевой всего 25 лет, но за столь короткий срок она уже успела заработать себе громкую репутацию.

Выбор редакции

Loading...