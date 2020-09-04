Облачная, но тёплая погода ожидает москвичей 4 сентября

Жителей Москвы ожидает облачная погода с прояснениями и тепло до 24 градусов в пятницу, 4 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В дневное время воздух прогреется до 22–24 градусов, уточняют метеорологи. Но ночью температура может упасть до плюс 13 градусов. В Подмосковье днём ожидается 19–24 градуса тепла, а ночью похолодает до плюс десяти.

Ветер юго-восточного направления, скорость 6–11 метров в секунду. Местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду, в связи с чем был объявлен жёлтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит около 753 мм рт. ст.