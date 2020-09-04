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В Анапе девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом

На месте происшествия работает девять бригад медиков.

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Фото © Pixabay

В Анапе девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и рейсового автобуса. Об этом сообщает портал Kubantv.

Инцидент произошёл в 05:34 утра. По данным СМИ, автобус направлялся из Анапы в Ессентуки. Среди пострадавших семеро пассажиров маршрутки и двое — автобуса.

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Обошлось без пострадавших — все успели покинуть транспортное средство, выгоревшее полностью.

Отмечается, что на месте происшествия работает девять бригад медиков. Пострадавшие в тяжёлом состоянии, их госпитализируют. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Пензе автобус влетел в фонарный столб, пострадало десять человек.

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