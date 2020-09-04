В Анапе девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом

В Анапе девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и рейсового автобуса. Об этом сообщает портал Kubantv.

Инцидент произошёл в 05:34 утра. По данным СМИ, автобус направлялся из Анапы в Ессентуки. Среди пострадавших семеро пассажиров маршрутки и двое — автобуса.

Отмечается, что на месте происшествия работает девять бригад медиков. Пострадавшие в тяжёлом состоянии, их госпитализируют. Обстоятельства ДТП устанавливаются.