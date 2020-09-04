В Анапе девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом

В Анапе девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и рейсового автобуса. Об этом сообщает портал Kubantv.
Инцидент произошёл в 05:34 утра. По данным СМИ, автобус направлялся из Анапы в Ессентуки. Среди пострадавших семеро пассажиров маршрутки и двое — автобуса.
В Подмосковье на ходу загорелся автобус с пассажирами — видеоОбошлось без пострадавших — все успели покинуть транспортное средство, выгоревшее полностью.
Отмечается, что на месте происшествия работает девять бригад медиков. Пострадавшие в тяжёлом состоянии, их госпитализируют. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Пензе автобус влетел в фонарный столб, пострадало десять человек.