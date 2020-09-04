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В Грузии пообещали поднять флаг над российской военной базой в Южной Осетии

База РФ появилась в Цхинвали и Джаве в 2009 году.

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Лидер лейбористов Грузии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг страны над российской военной базой в Южной Осетии и вернуть республику в состав государства. Видео его выступления было опубликовано на ютуб-канале партии.

Вскоре мы поднимем флаг на российской военной базе, — заявил Нателашвили.

Политик призвал власти страны работать над "миллиардными санкциями" против России за "оккупацию" грузинских территорий.

Саакашвили решил вернуться в Грузию

Украину он назвал вторым домом.

Кроме того, Нателашвили заявил, что на предстоящих парламентских выборах, которые состоятся 31 октября, "пророссийское" правительство потеряет власть.

Военная база РФ в Цхинвали и Джаве появилась в феврале 2009 года. С 2010 года действует соглашение об объединённой российской военной базе на территории Южной Осетии.

Ранее Лайф сообщал, что президент Южной Осетии отправил правительство в отставку.

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