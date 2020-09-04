В Грузии пообещали поднять флаг над российской военной базой в Южной Осетии

Лидер лейбористов Грузии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг страны над российской военной базой в Южной Осетии и вернуть республику в состав государства. Видео его выступления было опубликовано на ютуб-канале партии.

— Вскоре мы поднимем флаг на российской военной базе, — заявил Нателашвили.

Политик призвал власти страны работать над "миллиардными санкциями" против России за "оккупацию" грузинских территорий.

Кроме того, Нателашвили заявил, что на предстоящих парламентских выборах, которые состоятся 31 октября, "пророссийское" правительство потеряет власть.

Военная база РФ в Цхинвали и Джаве появилась в феврале 2009 года. С 2010 года действует соглашение об объединённой российской военной базе на территории Южной Осетии.