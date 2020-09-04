Правительство выделило 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья

Правительство России выделило 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что средства поступят из резервного фонда. Благодаря этому в ближайшие годы удастся дополнительно расселить порядка 1,16 миллиона квадратных метров.