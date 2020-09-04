Правительство выделило 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья

Правительство России выделило 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что средства поступят из резервного фонда. Благодаря этому в ближайшие годы удастся дополнительно расселить порядка 1,16 миллиона квадратных метров.
Также правительство выделило 180 миллионов рублей Камчатскому краю на завершение строительства многоквартирных домов с учётом требований сейсмической безопасности.
Матвиенко поддержала инициативу создания стандарта благополучия в Ростовской областиПредседатель Совфеда считает, что его принятие послужит мощным импульсом дальнейшего развития региона.
Ранее правительство выделило ещё 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты.