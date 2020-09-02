Правительство РФ выделило ещё 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в регионы будет дополнительно направлено 34,3 миллиарда рублей на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет. Об этом сообщили в Правительстве РФ.
Отмечается, что выделение дополнительных средств связано с увеличением числа детей, родители которых имеют право на выплаты. В России их уже более трёх миллионов.
Ежемесячные пособия на малышей в возрасте от трёх до семи лет введены указом президента в январе этого года, а выплаты начались с июня. Размер такой господдержки составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка — около 5,5 тысячи рублей в зависимости от субъекта.
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Ранее Лайф сообщал, что Мишустин распорядился выделить более 50 миллиардов рублей на выплаты медикам и детям.