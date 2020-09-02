Опубликовано видео спецоперации ФСБ по задержанию подпольных оружейников

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Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России показал кадры спецоперации по задержанию 20 подпольных оружейников, которые восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия с целью дальнейшего сбыта.

На записи — как сами задержанные, так и изъятые у них патроны, гранаты, штык-ножи и огнестрельное оружие. Среди преступников — жители Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей, Красноярского края и Крыма.

В ФСБ подчеркнули, что мероприятия по выявлению и пресечению связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия противоправной деятельности продолжаются.