Опубликовано видео спецоперации ФСБ по задержанию подпольных оружейников

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Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России показал кадры спецоперации по задержанию 20 подпольных оружейников, которые восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия с целью дальнейшего сбыта.
На записи — как сами задержанные, так и изъятые у них патроны, гранаты, штык-ножи и огнестрельное оружие. Среди преступников — жители Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей, Красноярского края и Крыма.
ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах РоссииУ злоумышленников нашли 83 единицы огнестрельного оружия, 16 гранат и более пяти тысяч патронов.
В ФСБ подчеркнули, что мероприятия по выявлению и пресечению связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия противоправной деятельности продолжаются.
Напомним, в июне в 15 регионах России были разоблачены подпольные оружейники. Было обнаружено девять мастерских, изъято 166 единиц огнестрельного оружия, задержано 28 человек.