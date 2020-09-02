Пара нудистов готова заплатить почти 200 тысяч за помощь с переездом. Но есть одно условие — водитель должен быть голым

Семейная пара нудистов из Великобритании обратилась в компанию по грузоперевозкам за помощью: в середине сентября у них намечается переезд. Однако есть одно необычное условие — водитель должен быть голым. Об этом сообщает издание Mirror.

От помощника требуется приехать к паре домой, загрузить вещи, отвезти их в другой дом и разгрузить. И делать всё это необходимо голым.

Работнику пара готова заплатить 2000 фунтов стерлингов (более 197 тысяч рублей), но среди сотрудников организации, куда они обратились, подходящих кандидатов не нашлось. Тем не менее компания готова предоставить свой фургон, если водитель, согласный на необычное условие, найдётся.

В организации также отметили, что если возникнет спрос на такой тип услуг, то они рассмотрят возможность добавления её в своё предложение.