Амиран Сардаров более известен в Рунете как автор "Дневника хача". В недавнем выпуске "ЧЁ КАВО" парень рассказал, что переехал в Лос-Анджелес. Но о былом уровне жизни приходится только мечтать. Как признаётся сам блогер, на одну лишь квартиру уходит пять тысяч долларов (367 тысяч рублей). Поэтому, чтобы хоть как-то сэкономить, парень живёт вместе со своей помощницей Эвелин.
Сколько бы ты ни зарабатывал в России, здесь ты бомжара несчастная. Это надо сразу принять и как-то смириться
Амиран Сардаров
Кадр из видео © YouTube / ЧЁ КАВО
Конечно, арендной платой траты Амирана не ограничиваются. С момента переезда парень активно занимается производством контента для своего канала. На два шоу у него ушло уже 70 тысяч долларов (5,1 млн рублей).
Также блогер рассказал, что же стало причиной переезда. Оказалось, самоизоляция сильно ударила по эмоциональному состоянию парня. Но вместо того, чтобы опускать руки, он решил, что пришло время исполнять свои мечты.
Понял, что становлюсь опустошённым, теряю смысл в жизни. Каждый раз, когда сюда приезжал, появлялись детские эмоции, горели глаза, жизнь наполнялась красками
Амиран Сардаров
Также автор "Дневника хача" отметил, что уже начал задумываться о женитьбе и будущей семье, но пока старается по полной наслаждаться жизнью. Конечно, в компании местной девушки, с которой он завязал романтические отношения уже через три недели после переезда.
Фото © Instagram / amiran495
Напомним, что в 2019 году Амиран попал в топ-10 самых высокооплачиваемых звёзд Рунета. Тогда за год блогер заработал почти 39 миллионов рублей. Какое место в топ-листе займёт парень в этом году, неясно, но можно с уверенностью сказать, что позиции он сдаст. Достаточно прочитать комментарии под его постами.
После переезда в США ты стал неинтересен более, удачи 👋
santehni_irkutsk
Ответь честно, ты сдулся или что??? где контент? чё за шляпа🔥🐑🔥
minnullin.rinat
WOW-stars
Автор "Дневника хача" переехал в Лос-Анджелес, но признался, что он там "бомжара"
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