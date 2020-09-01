Автор "Дневника хача" переехал в Лос-Анджелес, но признался, что он там "бомжара"

Амиран Сардаров более известен в Рунете как автор "Дневника хача". В недавнем выпуске "ЧЁ КАВО" парень рассказал, что переехал в Лос-Анджелес. Но о былом уровне жизни приходится только мечтать. Как признаётся сам блогер, на одну лишь квартиру уходит пять тысяч долларов (367 тысяч рублей). Поэтому, чтобы хоть как-то сэкономить, парень живёт вместе со своей помощницей Эвелин.

Сколько бы ты ни зарабатывал в России, здесь ты бомжара несчастная. Это надо сразу принять и как-то смириться

Конечно, арендной платой траты Амирана не ограничиваются. С момента переезда парень активно занимается производством контента для своего канала. На два шоу у него ушло уже 70 тысяч долларов (5,1 млн рублей).

Также блогер рассказал, что же стало причиной переезда. Оказалось, самоизоляция сильно ударила по эмоциональному состоянию парня. Но вместо того, чтобы опускать руки, он решил, что пришло время исполнять свои мечты.