Ливень в Благовещенске побил рекорд 35-летней давности

За ночь в Благовещенске выпало 52 миллиметра осадков. Этот результат превзошёл рекорд 35-летней давности, сообщает пресс-служба Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

— Неудивительно, что ночной дождь, прямо связанный с влиянием бывшего тайфуна "Майсак" в Приамурье, стал рекордом этого дня в Благовещенске: прежний самый сильный дождь 4 сентября отмечен в 1985 году, когда за сутки выпало 35,8 мм. В 2020-м только за ночь 52 мм. Около 60 мм осадков отметили также на гидрологических постах Белогорье и Гродеково, — сказано в записи центра в "Инстаграме".

Кроме того, ливень нанёс ущерб инфраструктуре города. Разрушен временный пешеходный мост, подтоплено восемь социальных учреждений, вода зашла на территории школ и детсадов, повалено 15 деревьев. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев в "Инстаграме".

— Оперативные службы работали всю ночь и будут продолжать это делать предстоящий день и предстоящую ночь. Сейчас продолжаем оценивать последствия тайфуна, — говорится в записи.

Из гимназии № 25 было эвакуировано около 600 учащихся. Это произошло из-за внезапного притока воды и угрозы подтопления электрощитовой, уточнила пресс-служба мэрии.

Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Амурской области и в ближайшие дни, местами пройдут сильные дожди. В городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, который ввели ещё в августе.