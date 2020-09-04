SpaceX вновь провела лётные испытания корабля Starship — видео

Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI— SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020
Компания SpaceX 3 сентября провела вторые за месяц лётные испытания прототипа корабля Starship. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Запуск прошёл на полигоне в районе Бока-Чика, штат Техас. Корабль совершил взлёт, поднялся на высоту 45,7 метра, пролетел 150 метров и сел на асфальтированную площадку.
SpaceX впервые запустила ракету на полярную орбиту с Восточного побережья США — видеоРакета доставляет аргентинский спутник SAOCOM 1B.
Сбоев, возгораний и прочих поломок не зафиксировано. Прошлый тест компания Илона Маска провела 5 августа.
Ранее несколько раз прототипы корабля Starship для полётов на Марс, рассчитанного на 100 человек, взрывались. Это происходило в апреле и феврале этого года, а также в ноябре прошлого.
Ранее Маск сообщил, что первый полёт корабля Starship на околоземной орбите состоится в 2021 году.