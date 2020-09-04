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SpaceX вновь провела лётные испытания корабля Starship — видео

Он совершил взлёт, преодолел 150 метров и успешно приземлился.

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Фото © Pixabay

Компания SpaceX 3 сентября провела вторые за месяц лётные испытания прототипа корабля Starship. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Запуск прошёл на полигоне в районе Бока-Чика, штат Техас. Корабль совершил взлёт, поднялся на высоту 45,7 метра, пролетел 150 метров и сел на асфальтированную площадку.

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Сбоев, возгораний и прочих поломок не зафиксировано. Прошлый тест компания Илона Маска провела 5 августа.

Ранее несколько раз прототипы корабля Starship для полётов на Марс, рассчитанного на 100 человек, взрывались. Это происходило в апреле и феврале этого года, а также в ноябре прошлого.

Ранее Маск сообщил, что первый полёт корабля Starship на околоземной орбите состоится в 2021 году.

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