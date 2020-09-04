SpaceX вновь провела лётные испытания корабля Starship — видео

Запуск прошёл на полигоне в районе Бока-Чика, штат Техас. Корабль совершил взлёт, поднялся на высоту 45,7 метра, пролетел 150 метров и сел на асфальтированную площадку.

Ранее несколько раз прототипы корабля Starship для полётов на Марс, рассчитанного на 100 человек, взрывались. Это происходило в апреле и феврале этого года, а также в ноябре прошлого.