Опрос: Почти половина россиян хочет на пенсии жить у моря

Около 50% жителей России хотели бы на пенсии переехать и поселиться у моря. Об этом свидетельствуют данные НПФ Сбербанка и маркетплейса авторских туров YouTravel.me, передаёт ТАСС.

Пятая часть россиян (22,8%) хотели бы на пенсии участвовать в образовательных и экскурсионных турах, 18,3% опрошенных считают лучшим пляжный отдых, а 48,3% мечтают переехать к морю навсегда.

Почти треть респондентов (31,8%) считают отдых в России комфортным, но 32,9% указали на низкий уровень сервиса.

В качестве места отдыха на пенсии чаще всего россияне выбирают Крым (36,5%), Байкал (27,2%), Сочи (26,3%), Горный Алтай (23,8%) и Минеральные Воды (23,4%). При этом стереотипно окучивать грядки и заниматься огородом планируют только 14,7% россиян.